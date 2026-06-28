Серена Уильямс — о возвращении на Уимблдон: «Я ожидаю, что буду нервничать»

«Я сказала себе: “Что с тобой не так, Серена? О чем ты думаешь? Ты с ума сошла? Тебе действительно стоит сделать это”. Люди живут ради того, чтобы быть спортсменами. У меня есть эта прекрасная возможность показать то, что я делаю — то, что я делаю лучше всего, наверное. Да, в конце концов я подумала, что это здорово, так что мне стоит это сделать. Я никогда не думала, что снова буду сидеть здесь. Все мы знаем, что я чувствую по этому поводу. Я никогда не думала, что вернусь к этому, никогда не думала, что вернусь», — приводит слова Уильямс Punto de Break.