Серена Уильямс — о возвращении на Уимблдон: «Я ожидаю, что буду нервничать»

44-летняя Уильямс, не выступавшая на турнирах Большого шлема с 2022 года, призналась, что испытывает сильное волнение перед стартом соревнований.
"Я ожидаю, что буду нервничать, но потом просто стряхну это с себя и пойду дальше. Я также нервничала перед каждым матчем, который когда-либо играла в своей жизни. Думаю, это показывает страсть, любовь и заботу — то, что мне небезразлична моя работа, будь то первый раунд, второй или финал. Я всегда нервничала. Определенно, я ожидаю тех же чувств.
Я подумала, что Уимблдон не каждый день предлагает кому-то приглашение (wild card). Наверное, я могу назвать лишь пару таких людей. Оказалось, что я — одна из них. Я подумала, что действительно должна использовать эту возможность. Кто знает, вернусь ли я сюда когда-нибудь. Этот раз может стать последним".
«Я сказала себе: “Что с тобой не так, Серена? О чем ты думаешь? Ты с ума сошла? Тебе действительно стоит сделать это”. Люди живут ради того, чтобы быть спортсменами. У меня есть эта прекрасная возможность показать то, что я делаю — то, что я делаю лучше всего, наверное. Да, в конце концов я подумала, что это здорово, так что мне стоит это сделать. Я никогда не думала, что снова буду сидеть здесь. Все мы знаем, что я чувствую по этому поводу. Я никогда не думала, что вернусь к этому, никогда не думала, что вернусь», — приводит слова Уильямс Punto de Break.
В первом круге Уимблдона Серена Уильямс сыграет с австралийкой Майей Джойнт.