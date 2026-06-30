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Швентек вышла во второй круг Уимблдона

Швентек обыграла американку Таунсенд и вышла во второй круг Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швентек вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В стартовом круге посеянная под третьим номером Швентек обыграла 79-ю ракетку мира американку Тейлор Таунсенд со счетом 6:1, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Во втором круге действующая победительница Уимблдона сыграет с финалисткой 2021 года Каролиной Плишковой из Чехии, занимающей 73-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Результаты других матчей:

Клара Таусон (Дания, 24-й номер посева) — Мария Саккари (Греция) — 3:6, 3:6;

Мария Боузкова (Чехия, 21) — Талия Гибсон (Австралия) — 6:1, 3:6, 6:2;

Мэдисон Киз (США, 26) — Кайла Дэй (США) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3;

Жасмин Паолини (Италия, 13) — Робин Монтгомери (США) — 0:6, 6:4, 7:5.