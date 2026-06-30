Теннисистка Корнеева проиграла дебютный матч в основной сетке Уимблдона

Корнеевой 19 лет, она занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет титулов под эгидой организации. Россиянка впервые выступала в основной сетке Уимблдона и в третий раз на турнирах Большого шлема. На Открытом чемпионате Австралии (2024 год) и на Открытом чемпионате Франции (2026) она доходила до второго круга.