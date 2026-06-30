Теннисистка Корнеева проиграла дебютный матч в основной сетке Уимблдона

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева уступила представительнице Австралии Кимберли Биррелл в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 0:6, 6:2 в пользу Биррелл, которая выступает без номера посева. Корнеева вышла в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. Во втором круге Биррелл сыграет против победительницы матча между румынкой Сораной Кырстей (17-й номер посева) и Сарой Бейлек из Чехии (без номера посева).
Корнеевой 19 лет, она занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет титулов под эгидой организации. Россиянка впервые выступала в основной сетке Уимблдона и в третий раз на турнирах Большого шлема. На Открытом чемпионате Австралии (2024 год) и на Открытом чемпионате Франции (2026) она доходила до второго круга.
Биррелл 28 лет, она располагается на 72-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка не завоевывала титулов WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2019 года.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.