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Рыбакина победила Буассон в трех сетах в первом круге Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над француженкой Лоис Буассон в матче 1/64 финала Уимблдона со счетом 6:4, 1:6, 6:3.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

Встреча прошла в Англии на травяном покрытии. Вторая ракетка мира подтвердила статус фаворита и вышла в следующий раунд престижного турнира серии «Большого шлема».

Матч продолжался 1 час 49 минут. Рыбакина выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти возможных. Буассон, занимающая 154-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и также реализовала два брейк-пойнта из восьми. Французская спортсменка допустила 14 невынужденных ошибок против 35 у соперницы, но Рыбакина превзошла оппонентку по количеству активно выигранных мячей — 34 против 9.

Букмекеры считали Рыбакину явным фаворитом встречи. Коэффициент на победу представительницы Казахстана составлял 1.01, в то время как успех Буассон оценивался котировкой 16.00.

В 1/32 финала Уимблдона Рыбакина сыграет с победителем пары Рузе — Макналли.