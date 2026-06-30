Рыбакина победила Буассон в трех сетах в первом круге Уимблдона

Матч продолжался 1 час 49 минут. Рыбакина выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти возможных. Буассон, занимающая 154-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и также реализовала два брейк-пойнта из восьми. Французская спортсменка допустила 14 невынужденных ошибок против 35 у соперницы, но Рыбакина превзошла оппонентку по количеству активно выигранных мячей — 34 против 9.