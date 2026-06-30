Артемьев идет за пятой победой на турнире «Шахматные звезды». Кто у него в соперниках?

После триумфа Владислав объяснил «СЭ», почему ему так хорошо удается выступать на этих соревнованиях: «Чувствую ли я конкуренцию на “Шахматных звездах”? Наверное, уже приспособился ко всем соперникам. Состав у турнира достаточно традиционный, практически не меняется. Удалось хорошо изучить всех оппонентов. Плюс быстрые шахматы и блиц — это мой конек. Но опять же, во второй день блица очень хорошо выступил Раунак Садхвани, набрал восемь очков из девяти. Сыграй он на том же уровне и в первый день, я мог занять и второе место. Так что на самом деле конкуренция есть».