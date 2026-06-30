Артемьев идет за пятой победой на турнире «Шахматные звезды». Кто у него в соперниках?

В Москве стартует традиционный турнир «Шахматные звезды». За призовой фонд в 15 миллионов рублей поборются 10 ведущих гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Китая. Главным фаворитом на итоговую победу снова считается Владислав Артемьев.
Предыдущие выпуски
Турнир пройдет в Москве уже в шестой раз. За последние годы он стал одним из крупнейших мировых шахматных турниров. Десять участников выступают в рапиде и блице, а побеждает тот гроссмейстер, кто набрал наименьшую сумму занятых мест в двух турнирах.
Лицом «Шахматных звезд» можно назвать Владислава Артемьева, который очень комфортно чувствует себя в данном формате. Год назад россиянин оформил четвертый титул этих соревнований. Тогда турнир по быстрым шахматам он прошел, имея пять побед над женщинами и четыре ничьих с мужчинами. Это позволило ему закончить этап на первом месте. В коронном блице Владислав имел еще более солидное преимущество над конкурентами, набрав 14,5 очка из 18. Единственное поражение на «Шахматных звездах 5.0» ему нанес Евгений Томашевский в 13-м туре. Однако оно не помешало Артемьеву взять титул. На втором месте финишировал индиец Раунак Садхвани, третью строчку занял Сергей Карякин.
После триумфа Владислав объяснил «СЭ», почему ему так хорошо удается выступать на этих соревнованиях: «Чувствую ли я конкуренцию на “Шахматных звездах”? Наверное, уже приспособился ко всем соперникам. Состав у турнира достаточно традиционный, практически не меняется. Удалось хорошо изучить всех оппонентов. Плюс быстрые шахматы и блиц — это мой конек. Но опять же, во второй день блица очень хорошо выступил Раунак Садхвани, набрал восемь очков из девяти. Сыграй он на том же уровне и в первый день, я мог занять и второе место. Так что на самом деле конкуренция есть».
Титулом Артемьева открывались «Шахматные звезды» и в 2022 году. На первый выпуск турнира организаторам удалось собрать мощный состав участников из пяти стран, среди которых был и 14-й чемпион мира Владимир Крамник. За итоговую победу Владислав бился с Сергеем Карякиным. Бывший претендент на шахматную корону был сильнейшим в блице, но в рапиде занял лишь пятое место. Артемьев же этап быстрых шахмат завершил на первом месте, а в блице никому, кроме Сергея, не уступил.
Другой чемпион был у соревнований только во втором выпуске «Шахматных звезд». Своеобразный реванш совершил Карякин. Для этого оказалось достаточно занять на двух этапах вторые места. За Сергеем в итоговой таблице финишировал Александр Грищук (4-е место в рапиде + 1-е место в блице), а Артемьев стал третьим (3+3).
Дальше титул Владислав уже никому не отдавал. В 2023-м победитель определялся в заключительном туре блицтурнира, в котором Артемьев обыграл Эрнесто Инаркиева, а его основной конкурент Грищук уступил Раунаку Садхвани. На «Шахматных звездах 4.0» в 2024-м Владислав уже показал идеальный результат, став лучшим как в быстрых шахматах, так и в блице.
Новая битва
Как отмечал Артемьев, состав участников турнира с годами меняется не сильно. По сравнению с предыдущим выпуском в нынешнем году произошли два изменения. Не выступят на «Шахматных звездах» — 2026 Хоу Ифань из Китая и Бибисара Асаубаева из Казахстана. Новичками станут китаец Шанлей Лу и россиянин Андрей Есипенко.
У нашей страны привычно широкое представительство на соревнованиях. Помимо Есипенко за победу будут бороться Сергей Карякин, Евгений Томашевский, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина и, конечно же, четырехкратный чемпион «Шахматных звезд» Владислав Артемьев.
Старается не пропускать турнир в Москве обладатель Кубка мира 2019 года Теймур Раджабов из Азербайджана. Попробует прервать гегемонию Артемьева индиец Раунак Садхвани, который в прошлом году был вторым в общем зачете.
«Шахматные звезды» стали для нас не просто турниром, а устойчивой традицией, которая с каждым годом растет вместе с участниками. Мы видим, как юные игроки, пришедшие в проект несколько лет назад, сегодня уверенно выходят на серьезный уровень. Для нас важно сохранять эту среду — открытую, конкурентную и вдохновляющую«, — отметил генеральный директор компании “Новые шахматы” Сеймур Гусейнов.
Соревнования пройдут со 2 по 6 июля. Площадкой для нового выпуска турнира стал районный центр «Место встречи Витязь» на улице Миклухо-Маклая.
Михаил Кузнецов