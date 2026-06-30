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Александр Бублик победил Танаси Коккинакиса в первом круге Уимблдона

Представитель Казахстана Александр Бублик одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом в матче 1/64 финала Уимблдонского турнира со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (10:12), 6:3, 6:4. Встреча прошла в Лондоне на травяном покрытии.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

Бублик подтвердил статус фаворита и вышел в следующий раунд соревнований.

Теннисисты провели на корте 3 часа 41 минуту. Бублик, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, выполнил 28 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Коккинакис, находящийся на 492-й строчке мирового рейтинга, подал навылет 27 раз, совершил шесть двойных ошибок и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из шести попыток. На счету победителя 65 виннеров против 59 у оппонента.

Букмекеры считали Бублика фаворитом данного противостояния. Коэффициент на победу представителя Казахстана составлял 1.45, в то время как успех австралийского теннисиста оценивался котировкой 2.85.

В 1/32 финала Уимблдона Александр Бублик встретится с Кирианом Жаке.