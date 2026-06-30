Александр Бублик победил Танаси Коккинакиса в первом круге Уимблдона

Теннисисты провели на корте 3 часа 41 минуту. Бублик, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, выполнил 28 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Коккинакис, находящийся на 492-й строчке мирового рейтинга, подал навылет 27 раз, совершил шесть двойных ошибок и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из шести попыток. На счету победителя 65 виннеров против 59 у оппонента.