Третья ракетка мира Зверев вышел во второй круг Уимблдона

В матче первого круга посеянный под вторым номером Зверев нанес поражение 36-й ракетке мира бельгийцу Александру Блоксу со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0). Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут.
Во втором круге соперником Зверева станет француз Валантен Руайе, занимающий 75-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Результаты других матчей:
Якуб Меншик (Чехия, 15-й номер посева) — Тоби Самуэль (Великобритания) — 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7);
Артюр Фис (Франция, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 7:5, 6:1, 6:3.
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