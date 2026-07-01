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Самсонова стала соперницей Шнайдер во втором круге Уимблдона

Самсонова обыграла представляющую Узбекистан бывшую соотечественницу Полину Кудерметову в первом круге Уимблдона и вышла во второй раунд с другой россиянкой — Дианой Шнайдер.

Все о звездах российского тенниса

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне.

В матче первого круга 27-летняя россиянка переиграла 23-летнюю Полину Кудерметову, представляющую Узбекистан, со счетом 6:3, 6:3.

Во втором круге Самсонова встретится с другой российской теннисисткой — Дианой Шнайдер, которая ранее в первом круге обыграла немку Еву Лис со счетом 7:5, 6:1.

Самсонова занимает 41-е место в рейтинге WTA. На ее счету пять титулов под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году.

Шнайдер занимает 15-е место в WTA. В ее активе пять побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Шнайдер на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2026).

Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около $85 млн. Турнир завершится 12 июля.