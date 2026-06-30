Уимблдон. 1 июля. Медведев сыграет третьим запуском, Сафиуллин — вторым, Андреева, Синнер и Джокович выйдут на Центральный корт

На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по Москве. План такой:
Янник Синнер (1) — Нуну Боржеc;
Барбора Крейчикова — Мирра Андреева (5);
Стефанос Циципас — Новак Джокович (7).
На Корте № 1 игровой день начнется в 15:00 мск:
Арина Соболенко (1) — Маккартни Кесслер;
Солана Сьерра — Коко Гауфф (7);
Феликс Оже-Альяссим (3) — Дино Прижмич.
На остальных кортах матчи стартуют в 13:00 по московскому времени.
Даниил Медведев (8) поборется с Даниэлем Меридой третьим запуском на Корте № 2.
Анна Калинская (19) сыграет с Диан Парри третьим запуском на Корте № 18.
Екатерина Александрова (18) встретится с Ланланой Тараруди четвертым запуском на Корте № 18.
Роман Сафиуллин (Q) поборется с Ботиком ван де Зандшульпом вторым запуском на Корте № 16.
Анастасия Гасанова первым запуском сыграет с Наоми Осакой (14).
Полностью расписание здесь и здесь.