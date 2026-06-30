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Уимблдон. 1 июля. Медведев сыграет третьим запуском, Сафиуллин — вторым, Андреева, Синнер и Джокович выйдут на Центральный корт

«Уимблдон» опубликовал расписание третьего игрового дня, 1 июля.

Все о звездах российского тенниса

На Центральном корте матчи начнутся в 15:30 по Москве. План такой:

Янник Синнер (1) — Нуну Боржеc;

Барбора Крейчикова — Мирра Андреева (5);

Стефанос Циципас — Новак Джокович (7).

На Корте № 1 игровой день начнется в 15:00 мск:

Арина Соболенко (1) — Маккартни Кесслер;

Солана Сьерра — Коко Гауфф (7);

Феликс Оже-Альяссим (3) — Дино Прижмич.

На остальных кортах матчи стартуют в 13:00 по московскому времени.

Даниил Медведев (8) поборется с Даниэлем Меридой третьим запуском на Корте № 2.

Анна Калинская (19) сыграет с Диан Парри третьим запуском на Корте № 18.

Екатерина Александрова (18) встретится с Ланланой Тараруди четвертым запуском на Корте № 18.

Роман Сафиуллин (Q) поборется с Ботиком ван де Зандшульпом вторым запуском на Корте № 16.

Анастасия Гасанова первым запуском сыграет с Наоми Осакой (14).

Полностью расписание здесь и здесь.

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