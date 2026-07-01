Швентек об отрицательной статистике в трехсетовых матчах: «Мне было непросто принять, что в этом году я стала их проигрывать»

— Возможно, в какой-то момент я об этом подумала. Но на корте нет времени размышлять о таких вещах. Мне просто очень хотелось изменить эту тенденцию, потому что сейчас самое подходящее время. Каждый матч важен, но если уж менять ситуацию, то именно сейчас.