Швентек об отрицательной статистике в трехсетовых матчах: «Мне было непросто принять, что в этом году я стала их проигрывать»

— На корте вы сказали, что в этом году у вас были проблемы с решающими сетами. Думали ли вы об этом во время матча?
— Возможно, в какой-то момент я об этом подумала. Но на корте нет времени размышлять о таких вещах. Мне просто очень хотелось изменить эту тенденцию, потому что сейчас самое подходящее время. Каждый матч важен, но если уж менять ситуацию, то именно сейчас.
Думаю, мне было непросто принять тот факт, что в этом году я стала проигрывать отдельные сеты. Особенно потому, что некоторые из них буквально ускользали из моих рук.
Но сегодня в третьем сете я была спокойнее и смогла с этим справиться. Я понимала, как нужно играть, и именно на это опиралась. Здорово, что мне удалось преодолеть этот момент и выиграть решающий сет, — сказала Швентек на пресс-конференции.
В этом сезоне полька выиграла лишь пять из 13 трехсетовых матчей.