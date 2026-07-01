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Джойнт о победе над Сереной: «Вчера не спала до двух ночи, думала об этом матче»

Майя Джойнт поделилась эмоциями от победы над Сереной Уильямс в первом круге «Уимблдона» — 6:3, 6:7 (6), 6:3.

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Источник: Спортс‘’

44-летняя американка провела и проиграла первый матч в одиночке за 1396 дней.

— Майя, что вы сейчас чувствуете после победы над Сереной Уильямс в ее первом одиночном матче после возвращения на «Уимблдон»?

— Даже не знаю, что сказать. Ничего себе. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, что произошло (смеется).

Вчера я почти не спала — до двух часов ночи просто думала об этом матче. Когда вышла на корт… я вообще забыла про разминку. Не знаю, что со мной было. Ноги просто не двигались. Даже не понимаю, как мне удалось так хорошо начать матч.

У Серены невероятная аура. Она настоящая легенда. На этом корте играло столько великих чемпионов. Я мечтала о таком моменте с самого детства. Это просто безумие.

— Что было самым сложным в матче против теннисистки, которой вы восхищались с детства?

— Думаю, самым сложным было просто выйти на корт и сыграть против нее. Начало матча было очень нервным. А затем нужно было еще и довести встречу до победы.

Она определенно прибавила по ходу матча и показала теннис очень высокого уровня, — сказала Джойнт в интервью на корте.