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Вавринка о последнем матче на «Уимблдоне»: «Непросто прощаться с тем, что любишь так сильно»

Стэн Вавринка обратился к зрителям после поражения от Маттео Берреттини в первом круге «Уимблдона» — 7:6 (7), 6:7 (16), 6:7 (7), 6:7 (5) за 4 часа 20 минут.

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Источник: Спортс‘’

«Я не хочу заканчивать, но знаю, что время пришло. Одна из причин, почему я так долго продолжал играть, — это такие моменты, как сегодня. Столько эмоций. Я так благодарен за эту возможность — получить wild card и сыграть последний раз на “Уимблдоне”. Это такой особенный турнир. В детстве мечтаешь когда-нибудь оказаться здесь. Мне посчастливилось выступать здесь много раз.

Такая поддержка — это очень много значит. Спасибо за все эти годы.

Маттео — хороший друг и отличный человек. Он заслужил победу. Непросто прощаться с тем, что любишь так сильно. Я всегда был страстно влюблен в этот вид спорта. Лучшего прощания я не мог и придумать", — сказал Вавринка в интервью на корте.