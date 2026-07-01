Вавринка о последнем матче на «Уимблдоне»: «Непросто прощаться с тем, что любишь так сильно»

«Я не хочу заканчивать, но знаю, что время пришло. Одна из причин, почему я так долго продолжал играть, — это такие моменты, как сегодня. Столько эмоций. Я так благодарен за эту возможность — получить wild card и сыграть последний раз на “Уимблдоне”. Это такой особенный турнир. В детстве мечтаешь когда-нибудь оказаться здесь. Мне посчастливилось выступать здесь много раз.
Такая поддержка — это очень много значит. Спасибо за все эти годы.
Маттео — хороший друг и отличный человек. Он заслужил победу. Непросто прощаться с тем, что любишь так сильно. Я всегда был страстно влюблен в этот вид спорта. Лучшего прощания я не мог и придумать", — сказал Вавринка в интервью на корте.