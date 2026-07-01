Дочки-матери на Центральном корте

Cреди многочисленных высказываний по поводу возвращения 23-кратной победительницы турниров Большого шлема, в большинстве своем позитивных, выделялось мнение Рубена Матеу — испанского физиотерапевта, который работал с Сереной Уильямс с 2016-го по 2021 год. Он оценивал перспективы своей бывшей подопечной весьма осторожно. «Ее тело не назовешь обычным, ведь она — суператлет. Однако это тело 44-летнего человека, который довольно долго не участвовал в элитных соревнованиях. Пока я не понимаю, как она физически сможет выступать на том же уровне, что до беременности (родив первую дочь в сентябре 2017 года, Серена Уильямс не выиграла ни одного турнира Большого шлема — “Ъ”). Но, кто знает — надеюсь, она меня удивит и добьется успеха. Хотя если совсем откровенно, мне это трудно себе представить», — сказал испанец в интервью ресурсу Clay.