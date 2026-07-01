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Синнер вышел в третий раунд Уимблдона

Первая ракетка мира Синнер вышел в третий раунд Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в третий раунд Уимблдонского теннисного турнира, проходящего на травяных кортах Лондона.

Во встрече второго раунда Синнер обыграл 48-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.

В третьем круге действующий победитель Уимблдона сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, занимающим 81-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Результаты других матчей:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22-й номер посева) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 6:0, 6:3;

Флавио Коболли (Италия, 9) — Мариано Навоне (Аргентина) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8);

Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Теренс Атман (Франция) — 7:6 (8:6), 6:1, 4:6, 6:4.

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