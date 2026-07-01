Синнер вышел в третий раунд Уимблдона

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в третий раунд Уимблдонского теннисного турнира, проходящего на травяных кортах Лондона.
Во встрече второго раунда Синнер обыграл 48-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.
В третьем круге действующий победитель Уимблдона сыграет с американцем Дженсоном Бруксби, занимающим 81-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Результаты других матчей:
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22-й номер посева) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 6:0, 6:3;
Флавио Коболли (Италия, 9) — Мариано Навоне (Аргентина) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (10:8);
Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Теренс Атман (Франция) — 7:6 (8:6), 6:1, 4:6, 6:4.