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Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Во втором круге россиянин обыграл испанца Даниэля Мериду в четырех сетах.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Даниэля Мериду в матче второго круга Уимблдона.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2 в пользу Медведева, посеянного под 8-м номером. Мерида не получил номера посева. В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между американцем Брендоном Накашимой (28-й номер посева) и немцем Яном-Леннардом Штруффом (без номера посева).

Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), россиянин выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Мериде 21 год, в мировом рейтинге он располагается на 84-й позиции. На счету испанца нет титулов на турнирах под эгидой ATP. Выход во второй круг текущего Уимблдона является лучшим для спортсмена на турнирах Большого шлема.

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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