Калинская вышла в третий круг Уимблдона

Парри 23 года, в рейтинге WTA она располагается на 49-й позиции. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом француженки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2026 году.