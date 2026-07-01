Калинская вышла в третий круг Уимблдона

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла француженку Диан Парри в матче второго круга Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Калинской, посеянной на турнире под 19-м номером. У Парри не было номера посева. В третьем круге Калинская сыграет с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич (11-й номер посева) и китаянкой Ван Синьюй (без номера посева).
Калинской 27 лет, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2024) и Открытого чемпионата Франции (2026).
Парри 23 года, в рейтинге WTA она располагается на 49-й позиции. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом француженки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2026 году.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.