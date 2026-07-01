Итоговый турнир WTA перенесли из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс

«После двух успешных лет проведения итогового турнира WTA в Эр-Рияде, WTA обратилась с просьбой перенести финал 2026 года в другое место. Федерация тенниса Саудовской Аравии приняла предложение, и обе организации пришли к взаимному согласию относительно завершения соглашения о проведении турнира, оставаясь гордыми достижениями, достигнутыми благодаря их партнерству», — говорится в совместном заявлении.