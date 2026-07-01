Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоговый турнир WTA перенесли из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс

Итоговый турнир WTA перенесен из Эр-Рияда в Индиан-Уэллс.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Depositphotos

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2026 году вместо саудовского Эр-Рияда пройдет в американском Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте организации.

Соревнования с участием восьми сильнейших теннисисток сезона пройдут с 8 по 15 ноября.

«После двух успешных лет проведения итогового турнира WTA в Эр-Рияде, WTA обратилась с просьбой перенести финал 2026 года в другое место. Федерация тенниса Саудовской Аравии приняла предложение, и обе организации пришли к взаимному согласию относительно завершения соглашения о проведении турнира, оставаясь гордыми достижениями, достигнутыми благодаря их партнерству», — говорится в совместном заявлении.