Россиянин Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа и вышел в третий круг Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.
Встреча закончилась со счетом 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5) в пользу Сафиуллина, вышедшего в основную сетку благодаря победе в квалификации. Ван де Зандсхюлп выступал на турнире без номера посева. В третьем круге россиянин сыграет с бразильцем Жуаном Фонсекой (24-й номер посева).
Сафиуллину 28 лет, он располагается на 132-й позиции мирового рейтинга. Россиянин не выигрывал титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.
Ван де Зандсхюлпу 30 лет, в рейтинге ATP он располагается на 54-й позиции. На счету спортсмена нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом нидерландца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2021 году.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.