Россиянин Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

Ван де Зандсхюлпу 30 лет, в рейтинге ATP он располагается на 54-й позиции. На счету спортсмена нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом нидерландца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2021 году.