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Четвертая ракетка мира Пегула прошла в третий круг Уимблдона

Четвертая ракетка мира американка Пегула прошла в третий круг Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:1 в пользу четвертой ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Испанка располагается на 253-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Пегула сыграет против еще одной испанки Джессики Боусас Манейро.

В другом матче игрового дня американка Ива Йович (16-й номер посева) обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:1, 6:2.

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