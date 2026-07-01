Четвертая ракетка мира Пегула прошла в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:1 в пользу четвертой ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Испанка располагается на 253-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Пегула сыграет против еще одной испанки Джессики Боусас Манейро.
В другом матче игрового дня американка Ива Йович (16-й номер посева) обыграла немку Татьяну Марию со счетом 6:1, 6:2.
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