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Мирра Андреева проиграла во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка уступила в трех сетах чешке Барборе Крейчиковой.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 19-летняя Андреева, пятая сеяная, уступила чешке Барборе Крейчиковой, 38-й ракетке мира, со счетом 6:4, 5:7, 4:6.

В третьем сете при счете 3:5 на подаче соперницы россиянка отыграла семь матчболов и сделала брейк, но затем проиграла гейм на своей подаче.

Следующей соперницей Крейчиковой, чемпионки Уимблдона-2024, станет соотечественница Никола Бартунькова.

Андреева, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, в начале июня выиграла «Ролан Гаррос», впервые завоевав титул на турнире «Большого шлема». На Уимблдоне в прошлом году она дошла до ¼ финала.

Уимблдон, общий призовой фонд которого составляет £64,2 млн, продлится до 12 июля.

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