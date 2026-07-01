Мирра Андреева проиграла во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге 19-летняя Андреева, пятая сеяная, уступила чешке Барборе Крейчиковой, 38-й ракетке мира, со счетом 6:4, 5:7, 4:6.
В третьем сете при счете 3:5 на подаче соперницы россиянка отыграла семь матчболов и сделала брейк, но затем проиграла гейм на своей подаче.
Следующей соперницей Крейчиковой, чемпионки Уимблдона-2024, станет соотечественница Никола Бартунькова.
Андреева, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, в начале июня выиграла «Ролан Гаррос», впервые завоевав титул на турнире «Большого шлема». На Уимблдоне в прошлом году она дошла до ¼ финала.
Уимблдон, общий призовой фонд которого составляет £64,2 млн, продлится до 12 июля.