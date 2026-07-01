Мирра Андреева не сдержала слез после поражения во втором круге Уимблдона

«Мне было очень тяжело, она хорошо играла. Я чувствовала, что у меня были шансы и возможности, но все сложилось не в мою пользу. Поэтому сегодня она победила. Конечно, мне понадобится пара дней, чтобы справиться с эмоциями», — приводит слова Андреевой с пресс-конференции The Tennis Letter в соцсети Х, отмечая, что теннисистка заплакала после этих слов.