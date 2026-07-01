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Мирра Андреева не сдержала слез после поражения во втором круге Уимблдона

Мирра Андреева расплакалась после вылета во втором круге Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева не смогла сдержать слез на пресс-конференции после поражения во втором раунде Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

В среду Андреева проиграла во втором круге чешке Барборе Крейчиковой (6:4, 5:7, 4:6), которая идет 38-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева — победительница последнего «Ролан Гаррос».

«Мне было очень тяжело, она хорошо играла. Я чувствовала, что у меня были шансы и возможности, но все сложилось не в мою пользу. Поэтому сегодня она победила. Конечно, мне понадобится пара дней, чтобы справиться с эмоциями», — приводит слова Андреевой с пресс-конференции The Tennis Letter в соцсети Х, отмечая, что теннисистка заплакала после этих слов.

«Извините. Это займет некоторое время. Может быть, пару дней. Потом я вернусь к тренировкам на хардовых кортах. Я не знаю, где будут следующие турниры. Мне еще нужно поговорить со своей командой, чтобы узнать, где я буду играть дальше», — добавила она.

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