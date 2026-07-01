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Джокович вышел в третий круг Уимблдона

Джокович победил Циципаса и вышел в третий круг Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

В матче второго круга Джокович (7-й номер посева) нанес поражение греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 38 минут.

В третьем раунде соперником 39-летнего Джоковича, который 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема и семь раз выигрывал Уимблдон, станет француз Артур Риндеркнеш (25).

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