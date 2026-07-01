Джокович 78-й раз вышел в третий круг «Большого шлема», 20-й раз — на «Уимблдоне». Он обновил оба рекорда, которые также принадлежали ему.
В 39 лет и 51 день Джокович стал шестым игроком в Открытой эре, который несколько раз достиг 1/16 финала «Большого шлема» после достижения 39 лет.
Серб уступал во втором круге «Уимблдона» только однажды — в 2008-м Марату Сафину. Это его самое ранее поражение на турнире. Вообще последний раз на «Большом шлеме» он проигрывал на Australian Open-2017.
В прошлом году 24-кратный чемпион «Шлемов» дошел на «Уимблдоне» до полуфинала.
Дальше он сыграет с Артуром Риндеркнешем.