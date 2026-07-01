Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович 78-й раз вышел в третий круг «Большого шлема»

Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса во втором круге «Уимблдона» со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Серб выиграл у Циципаса в 12-й личной встрече подряд.

Все о звездах российского тенниса

Джокович 78-й раз вышел в третий круг «Большого шлема», 20-й раз — на «Уимблдоне». Он обновил оба рекорда, которые также принадлежали ему.

В 39 лет и 51 день Джокович стал шестым игроком в Открытой эре, который несколько раз достиг 1/16 финала «Большого шлема» после достижения 39 лет.

Серб уступал во втором круге «Уимблдона» только однажды — в 2008-м Марату Сафину. Это его самое ранее поражение на турнире. Вообще последний раз на «Большом шлеме» он проигрывал на Australian Open-2017.

В прошлом году 24-кратный чемпион «Шлемов» дошел на «Уимблдоне» до полуфинала.

Дальше он сыграет с Артуром Риндеркнешем.

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше