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Джокович разыграл болдевочку, которая подрезала ему тейп на руке

Новак Джокович разыграл болдевочку во время матча второго круга «Уимблдона», где он играл со Стефаносом Циципасом (6:3, 6:4, 6:2).

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Во время одно из перерывов он попросил болдевочку подрезать ему тейп на руке и в шутку сделал вид, что та его задела ножницами.

После они оба рассмеялись.

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