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Джокович о том, что разыграл болдевочку во 2-м круге в «Уимблдоне»: «Благодаря этому я немного расслабился»

Новак Джокович прокомментировал то, как он разыграл болдевочку во время одного из перерывов во втором круге «Уимблдона». Он сделал вид, что та порезала его ножницами.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Серб обыграл Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

— Ты можешь быть полностью сосредоточен на победе, играть на турнире «Большого шлема», но при этом все равно находишь время пошалить. Ты попросил ничего не подозревавшую болдевочку помочь, а потом сделал вид, что она тебя порезала. У нее чуть не случился сердечный приступ… Как ты находишь в себе эту возможность?

— Наверное, такие вещи приходят в голову, когда ведешь 2:0 по сетам, а не проигрываешь с таким счетом. Стефанос ушел переодеваться, так что у меня было немного свободного времени…

Простите. Не знаю, здесь ли она сейчас. Извини, если я тебя напугал. Наверное, шутка получилась не самой удачной.

— Да нет, отличная шутка. Она смеялась.

— Я немного расслабился благодаря этому.

— Она рассмеялась. Для нее это тоже был хороший момент.

Во время интервью на корте снова показали девушку — она смеялась.

Серб также поделился в интервью на корте: «Надеюсь, в третьем круге у меня получится сыграть с открытой крышей…» Он встретится с Артуром Риндеркнешем.

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