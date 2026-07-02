Джокович о том, что разыграл болдевочку во 2-м круге в «Уимблдоне»: «Благодаря этому я немного расслабился»

— Ты можешь быть полностью сосредоточен на победе, играть на турнире «Большого шлема», но при этом все равно находишь время пошалить. Ты попросил ничего не подозревавшую болдевочку помочь, а потом сделал вид, что она тебя порезала. У нее чуть не случился сердечный приступ… Как ты находишь в себе эту возможность?