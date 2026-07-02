Джокович о том, что разыграл болдевочку во 2-м круге в «Уимблдоне»: «Благодаря этому я немного расслабился»

Серб обыграл Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
— Ты можешь быть полностью сосредоточен на победе, играть на турнире «Большого шлема», но при этом все равно находишь время пошалить. Ты попросил ничего не подозревавшую болдевочку помочь, а потом сделал вид, что она тебя порезала. У нее чуть не случился сердечный приступ… Как ты находишь в себе эту возможность?
— Наверное, такие вещи приходят в голову, когда ведешь 2:0 по сетам, а не проигрываешь с таким счетом. Стефанос ушел переодеваться, так что у меня было немного свободного времени…
Простите. Не знаю, здесь ли она сейчас. Извини, если я тебя напугал. Наверное, шутка получилась не самой удачной.
— Да нет, отличная шутка. Она смеялась.
— Я немного расслабился благодаря этому.
— Она рассмеялась. Для нее это тоже был хороший момент.
Во время интервью на корте снова показали девушку — она смеялась.
Серб также поделился в интервью на корте: «Надеюсь, в третьем круге у меня получится сыграть с открытой крышей…» Он встретится с Артуром Риндеркнешем.