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Джокович — гольфисту Макилрою после выхода в 3-й круг «Уимблдона»: «Я хочу такой пиджак! Давай сыграем: твой пиджак в обмен на мой. Играть будем в теннис»

Новак Джокович предложил гольфисту Рори Макилрою, который присутствовал на трибунах «Уимблдона», обменяться пиджаками. Серб вышел в третий круг, победив Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4, 6:2).

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Источник: Спортс‘’

На этом турнире Джокович надевает пиджак при выходе на корт и во время интервью на корте.

«Рори, какой красивый пиджак. Это ведь пиджак победителя “Мастерса” (престижный турнир в гольфе — Спортс» «)? Должно быть, он самый. Давайте поаплодируем Рори за победу на “Мастерсе”!

Я хочу такой пиджак! Давай сыграем: твой пиджак в обмен на мой. Играть будем в теннис, не в гольф", — сказал серб в интервью на корте.

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