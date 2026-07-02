Джокович — гольфисту Макилрою после выхода в 3-й круг «Уимблдона»: «Я хочу такой пиджак! Давай сыграем: твой пиджак в обмен на мой. Играть будем в теннис»

На этом турнире Джокович надевает пиджак при выходе на корт и во время интервью на корте.
«Рори, какой красивый пиджак. Это ведь пиджак победителя “Мастерса” (престижный турнир в гольфе — Спортс» «)? Должно быть, он самый. Давайте поаплодируем Рори за победу на “Мастерсе”!
Я хочу такой пиджак! Давай сыграем: твой пиджак в обмен на мой. Играть будем в теннис, не в гольф", — сказал серб в интервью на корте.
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