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Джокович после того, как в 39 лет вышел в 3-й круг «Уимблдона»: «Возраст — это всего лишь цифра»

Новак Джокович прокомментировал 20-й выход в третий круг «Уимблдона». Серб в 39 лет и 51 день обыграл в трех сетах 27-летнего Стефаноса Циципаса — 6:3, 6:4, 6:2.

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«Возраст — это всего лишь цифра», — произнес серб во время интервью на корте.

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Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
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