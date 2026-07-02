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Веснина о вылете Андреевой с «Уимблдона»: «У нее была крайне сложная сетка. Крейчикова умеет играть на траве, и опыта у нее больше»

Елена Веснина прокомментировала поражение Мирры Андреевой от Барборы Крейчиковой во втором круге «Уимблдона» — 6:4, 5:7, 4:6.

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Источник: Спортс‘’

Россиянка отыграла шесть матчболов на приеме при счете 3:5 в третьем сете, но отдала свою подачу в следующем гейме.

«У Мирры была крайне сложная сетка. Представляю, как была мотивирована Крейчикова. Барбора умеет играть на траве и опыта у нее — будем честными — больше, чем у Мирры. Андреева — большая молодец, она прошла первый круг, но у нее не было достаточно времени для подготовки к “Уимблдону” после победы на “Ролан Гаррос”.

Думаю, в комплексе всех этих причин результат понятный. Да и Крейчикова — очень опытная теннисистка, максимально странная, которая может обыграть кого-угодно«, — приводит слова Весниной “Спорт-Экспресс”.

Мирра спасла 6 матчболов, но все равно вылетела с «Уимблдона».

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