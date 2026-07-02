Веснина о вылете Андреевой с «Уимблдона»: «У нее была крайне сложная сетка. Крейчикова умеет играть на траве, и опыта у нее больше»

«У Мирры была крайне сложная сетка. Представляю, как была мотивирована Крейчикова. Барбора умеет играть на траве и опыта у нее — будем честными — больше, чем у Мирры. Андреева — большая молодец, она прошла первый круг, но у нее не было достаточно времени для подготовки к “Уимблдону” после победы на “Ролан Гаррос”.