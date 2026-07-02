46-летняя Винус Уильямс получила wild card на турнир WTA 1000 в Канаде

Винус Уильямс также ранее получила wild card на участие в парном разряде Уимблдона — турнира «Большого шлема» в Лондоне, который завершится 12 июля. Она заявлена на турнир вместе со своей сестрой Сереной, которая получила травму колена во время матча одиночного разряда. Поединок с их участием по расписанию должен состояться 3 июля.