46-летняя Винус Уильямс получила wild card на турнир WTA 1000 в Канаде

Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс получила wild card (специальное приглашение) на участие в Открытом чемпионате Канады, сообщает пресс-служба соревнований в соцсети Х.
46-летняя Уильямс получила приглашение в основную сетку одиночного разряда. Турнир категории WTA 1000 пройдет с 1 по 13 августа в Торонто.
Cемикратная победительница турниров «Большого шлема» и четырехкратная олимпийская чемпионка карьеру не завершала, но в последние годы редко выходит на корт. На ее счету 49 титулов WTA.
Винус Уильямс также ранее получила wild card на участие в парном разряде Уимблдона — турнира «Большого шлема» в Лондоне, который завершится 12 июля. Она заявлена на турнир вместе со своей сестрой Сереной, которая получила травму колена во время матча одиночного разряда. Поединок с их участием по расписанию должен состояться 3 июля.