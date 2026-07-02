Зверев вышел в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Валантена Руайе во втором круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Руайе является 75-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.
В третьем круге Зверев сыграет с американцем Маркосом Гироном, который занимает 92-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Результаты других матчей дня:
Брэндон Накашима (28-й номер посева, США) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:7 (7:10);
Рафаэль Ходар (23, Испания) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4.