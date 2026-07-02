Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона-2026

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился с Кирианом Жаке — 139-й ракеткой мира. Француз пробился в основную сетку через квалификацию, где в финале обыграл казахстанца Тимофея Скатова.
Матч Бублика и Жаке продлился минимальные три сета, последний завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу казахстанца.
Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За это время Бублик выполнил 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов.
Казахстанец в пятый раз за карьеру дошел до третьего круга Уимблдона. На следующей стадии травяного турнира Большого шлема он встретится с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и британцем Яном Чоински.