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Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона-2026

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал еще одну победу на Уимблдонском теннисном турнире 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

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Источник: Getty Images

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретился с Кирианом Жаке — 139-й ракеткой мира. Француз пробился в основную сетку через квалификацию, где в финале обыграл казахстанца Тимофея Скатова.

Матч Бублика и Жаке продлился минимальные три сета, последний завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу казахстанца.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. За это время Бублик выполнил 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов.

Казахстанец в пятый раз за карьеру дошел до третьего круга Уимблдона. На следующей стадии травяного турнира Большого шлема он встретится с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и британцем Яном Чоински.