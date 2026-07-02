Димитров поругался с судьей из-за закрытия крыши: «У меня дежавю. В прошлом году было то же самое»

Перед началом четвертой партии судья объявил паузу, чтобы закрыть крышу на корте.
Болгарин заявил арбитру, что эта ситуация напоминает ему прошлогодний матч против Янника Синнера. Тогда после паузы при счете 2:0 по сетам Димитров получил травму и не смог продолжить встречу.
Димитров: «Мы понимали, что не успеем закончить матч. Просто вопрос: почему мы не начали закрывать крышу по ходу сета? Сейчас ситуация похожа на прошлый год. Если понятно, что матч не закончится [на открытом корте], разве нельзя начать закрывать крышу прямо во время матча?».
Судья: «Таковы правила. Не знаю. Можно спросить супервайзера. Насколько я понимаю, процедура такая…».
Димитров: «У меня дежавю. В прошлом году было то же самое. Тогда на центральном корте мы тоже понимали, что матч не доиграем, но крышу не закрывали».
Судья: «Мы же можем продолжать играть, верно?».
Димитров: «Да, но это мешает обоим игрокам. Вместо 4−5 минут паузы выходит 10−12 или больше. Я с этим не согласен. Я не говорю, что это ваша вина, но это стоит обсудить».
Судья: «Да, конечно…».
Димитров: «Это несправедливо для обоих игроков: ты разогрет, все нормально, и через 10 минут снова выходишь на корт и должен подавать 200 км/ч».
Несмотря на возражения Димитрова, крышу закрыли при счете 2:1 по сетам в его пользу. После возобновления матча он сразу отдал свою подачу.