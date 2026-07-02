Димитров поругался с судьей из-за закрытия крыши: «У меня дежавю. В прошлом году было то же самое»

Димитров: «Мы понимали, что не успеем закончить матч. Просто вопрос: почему мы не начали закрывать крышу по ходу сета? Сейчас ситуация похожа на прошлый год. Если понятно, что матч не закончится [на открытом корте], разве нельзя начать закрывать крышу прямо во время матча?».