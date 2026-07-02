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Димитров поругался с судьей из-за закрытия крыши: «У меня дежавю. В прошлом году было то же самое»

Григор Димитров выразил недовольство решением закрыть крышу во время матча против Якуба Меньшика на «Уимблдоне» — 7:6 (5), 6:4, 5:7, идет четвертый сет.

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Перед началом четвертой партии судья объявил паузу, чтобы закрыть крышу на корте.

Болгарин заявил арбитру, что эта ситуация напоминает ему прошлогодний матч против Янника Синнера. Тогда после паузы при счете 2:0 по сетам Димитров получил травму и не смог продолжить встречу.

Димитров: «Мы понимали, что не успеем закончить матч. Просто вопрос: почему мы не начали закрывать крышу по ходу сета? Сейчас ситуация похожа на прошлый год. Если понятно, что матч не закончится [на открытом корте], разве нельзя начать закрывать крышу прямо во время матча?».

Судья: «Таковы правила. Не знаю. Можно спросить супервайзера. Насколько я понимаю, процедура такая…».

Димитров: «У меня дежавю. В прошлом году было то же самое. Тогда на центральном корте мы тоже понимали, что матч не доиграем, но крышу не закрывали».

Судья: «Мы же можем продолжать играть, верно?».

Димитров: «Да, но это мешает обоим игрокам. Вместо 4−5 минут паузы выходит 10−12 или больше. Я с этим не согласен. Я не говорю, что это ваша вина, но это стоит обсудить».

Судья: «Да, конечно…».

Димитров: «Это несправедливо для обоих игроков: ты разогрет, все нормально, и через 10 минут снова выходишь на корт и должен подавать 200 км/ч».

Несмотря на возражения Димитрова, крышу закрыли при счете 2:1 по сетам в его пользу. После возобновления матча он сразу отдал свою подачу.

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