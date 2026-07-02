35-летний Димитров обыграл Меньшика и второй год подряд вышел в третий круг «Уимблдона»

35-летний болгарин впервые за год вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Год назад Димитров порвал грудную мышцу, ведя 2:0 по сетам у Янника Синнера в четвертом круге «Уимблдона».
Кроме того, он прервал серию поражений от соперников из топ-20. Последний раз он обыгрывал игрока такого уровня на US Open-2024.
Дальше Димитров поборется с Маттео Берреттини.
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