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35-летний Димитров обыграл Меньшика и второй год подряд вышел в третий круг «Уимблдона»

Григор Димитров победил 18-ю ракетку мира Якуба Меньшика во втором круге «Уимблдона» — 7:6 (5), 4:6, 7:5, 6:3.

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Источник: Спортс‘’

35-летний болгарин впервые за год вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Год назад Димитров порвал грудную мышцу, ведя 2:0 по сетам у Янника Синнера в четвертом круге «Уимблдона».

Кроме того, он прервал серию поражений от соперников из топ-20. Последний раз он обыгрывал игрока такого уровня на US Open-2024.

Дальше Димитров поборется с Маттео Берреттини.

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