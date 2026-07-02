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Димитров о закрытии крыши в матче с Меньшиком: «В такой ситуации остается только улыбнуться»

Григор Димитров прокомментировал эпизод с закрытием крыши в матче второго круга «Уимблдона» против Якуба Меньшика — 7:6 (5), 4:6, 7:5, 6:3.

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Источник: Спортс‘’

При счете 2:1 по сетам болгарин сказал, что эта ситуация напоминает ему прошлогодний матч против Янника Синнера. Тогда после паузы при счете 2:0 по сетам Димитров получил травму и не смог продолжить встречу.

— Мы слышали, как ты крикнул в бокс во время закрытия крыши: «Точно как в прошлом году!» Это все еще сидит у тебя в голове?

— Да. Я проиграл подачу в первом гейме четвертого сета, так что начало было не лучшим. Конечно, я несколько раз посмотрел наверх, хотел успеть закончить матч до того, как начнут закрывать крышу. У меня было дежавю.

Но в такой ситуации остается только улыбнуться. Прошлое остается в прошлом. Нужно принимать все, что происходит дальше — хорошее или плохое".

— Дальше ты играешь против теннисиста, у которого тоже были проблемы последние пару лет. Это Маттео Берреттини.

— Это будет красивый матч (улыбается). Я с нетерпением его жду. Сейчас хочу просто отдохнуть, восстановиться и максимально подготовиться к следующей игре. Сейчас буду наслаждаться моментом, — сказал Димитров в интервью на корте.

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