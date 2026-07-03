Газонный фактор: Медведев идет дальше, Андреева выбывает

В четвертой партии Медведев начал с быстрого брейка (2:0) и уже не дал усомниться в своем успехе. В седьмом гейме он вновь взял подачу соперника (5:2), а затем и подал на матч. Матч продолжался 2 часа 17 минут. Отметим, что россиянин вышел в третий круг Уимблдона в шестой раз в карьере. В 2023-м и 2024-м он останавливался на стадии полуфинала. Далее Даниил сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, с которым провел уже 10 матчей и ведет со счетом 8:2. В том числе он дважды обыгрывал Штруффа в рамках Уимблдона.