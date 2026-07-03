Газонный фактор: Медведев идет дальше, Андреева выбывает

Лидеры российского тенниса — Даниил Медведев и Мирра Андреева — по разному стартовали на Уимблдоне. Медведев в двух стартовых матчах проиграл всего один сет и теперь сыграет с удобным для себя соперником в лице Яна-Леннарда Штруффа. Андреева же во втором круге уступила чемпионке британского мейджора 2024 года Барборе Крейчиковой. Мирра выиграла первый сет, но затем чешская теннисистка перехватила инициативу. Эксперты связывают поражение пятой ракетки мира с усталостью после победы на недавнем «Ролан Гаррос».
Пять сетов как привычка
Даниил Медведев в первом круге травяного мейджора разгромил финалиста Уимблдона-2017 Марина Чилича менее чем за два часа. Казалось, что матч против 21-летнего Даниэля Мериды, который только в этом году дебютировал в ATP-туре в одиночном разряде, станет для лидера нашего тенниса еще более легкой прогулкой. Однако получилось иначе. Во втором гейме стартового сета Даниил упустил двойной брейк-пойнт, но реализовать преимущество не получилось (1:1). В шестом гейме уже Мерида получил свои шансы на брейк и повел со счетом 4:2. С этим небольшим перевесом в счете испанец завершил сет за 30 минут.
Во втором сете вновь всё решилось в шестом гейме. Даниил сделал свой первый брейк (4:2) и также довел дело до победы в партии за полчаса. На старте третьего сета Мерида получил два шанса вырваться вперед, но Медведеву удалось спасти свою подачу (1:1). В пятом гейме Даниил с первой же попытки добился брейка (3:2), но минимальное преимущество нашего теннисиста длилось недолго. Испанцу удалось сделать обратный брейк (4:4). Казалось, дело идет к тай-брейку, но Медведев уверенно под ноль забрал подачу соперника в 11-м гейме — 6:5, а следом закрыл сет.
В четвертой партии Медведев начал с быстрого брейка (2:0) и уже не дал усомниться в своем успехе. В седьмом гейме он вновь взял подачу соперника (5:2), а затем и подал на матч. Матч продолжался 2 часа 17 минут. Отметим, что россиянин вышел в третий круг Уимблдона в шестой раз в карьере. В 2023-м и 2024-м он останавливался на стадии полуфинала. Далее Даниил сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, с которым провел уже 10 матчей и ведет со счетом 8:2. В том числе он дважды обыгрывал Штруффа в рамках Уимблдона.
Также свою борьбу в турнире продолжает Роман Сафиуллин. В первом круге он сенсационно выбил 13-ю ракетку мира Андрея Рублева. Та встреча продолжалась более четырех часов, победителя определил драматичный тай-брейк пятого сета. Оказалось, во втором круге против нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа Романа ждал похожий сценарий.
Хотя начало не предвещало такой борьбы. На старте Сафиуллин полностью доминировал, практически не ошибался, отлично принимал, а ван де Зандсхюлп никак не мог войти в игру. В итоге россиянин оформил редкую для такого уровня «баранку» — 6:0. Казалось, Роман продолжит развивать успех. Во второй партии он быстро повел 2:0, однако удержать преимущество не сумел. Нидерландец постепенно начал прибавлять, сократил количество ошибок и сравнял счет.
Третья партия получилась не менее напряженной. Соперники уверенно брали свои подачи, но в шестом гейме Сафиуллин добавил на приеме и сделал решающий брейк. Ботик не собирался сдаваться — и в четвертом сете зеркально ответил. Хотя у Романа был шанс вернуть потерянную подачу, нидерландец спасся с двух брейк-пойнтов и перевел встречу в решающий сет.
Судьба пятой партии решилась на тай-брейке. Здесь Сафиуллин выглядел увереннее, а соперник стал чаще ошибаться и уступил — 5:10. Интересно, что нынешняя серия россиянина началась еще в квалификации. В финальном раунде отбора Роман в пяти партиях обыграл швейцарца Жерома Кима. Таким образом, теннисист выиграл уже три пятисетовых матча подряд на одном турнире.
Россиянин впервые с Уимблдона-2024 вышел в третий круг турнира «Большого шлема». При этом именно травяной мейджор остается самым успешным турниром в его карьере. В 2023 году Сафиуллин дошел здесь до четвертьфинала и теперь явно настроен вновь побороться за серьезный результат. Следующим соперником Романа станет одна из главных молодых звезд мирового тенниса — 27-я ракетка мира из Бразилии Жоао Фонсека.
Остановка Мирры
Ранний вылет пятого номера рейтинга WTA, действующей чемпионки «Ролан Гаррос» Мирры Андреевой — одна из главных сенсаций первой недели Уимблдона. Россиянка почти три часа билась с 38-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой, отыграла шесть матчболов на приеме, но этих усилий оказалось недостаточно.
Для самой Мирры поражение получилось жестоким. Осознание раннего вылета стало к ней приходить, когда Крейчикова вышла подавать на матч и сразу же запустила эйс. В этот момент россиянка уже вытирала слезы. Но оказавшись на грани с тройным матчболом у соперницы, наша теннисистка смогла собраться и выровняла шансы в концовке. Тем больнее ударил по ней провал на своей подаче. Вместо слез пришла ярость: Андреева швырнула ракетку в сторону скамейки.
Основных причин поражения видится две. Во-первых, уровень соперницы. Крейчикова хотя сейчас и не входит в топ-30 и имеет отрицательную статистику в противостоянии с Миррой (стало 2:3 по личным встречам), но является крайне опасным игроком на траве, выигрывала Уимблдон совсем недавно — в 2024-м. На верхушке рейтинга ей помешали удержаться травмы и болезни. Когда чешку ничего не беспокоит, она способна показывать великолепный теннис.
Во-вторых, короткая пауза после триумфального «Ролан Гаррос» и нехватка матчей на траве. До английского мейджора Андреева сыграла только одну встречу, а в первом круге в Лондоне испытывала проблемы с адаптацией к покрытию корта.
— У Мирры была крайне сложная сетка, — отметила «Известиям» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Представляю, как была мотивирована Крейчикова. Барбора умеет играть на траве и опыта у нее — будем честными — больше, чем у Мирры. Андреева — большая молодец, она прошла первый круг, но у нее не было достаточно времени для подготовки к Уимблдону после победы на «Ролан Гаррос». Думаю, в комплексе всех этих причин результат понятный.
Во втором круге покинула турнир и вторая ракетка России Диана Шнайдер. Полуфиналистка Уимблдона уступила своей соотечественнице Людмиле Самсоновой, которая третий год подряд вышла в 1/16 финала Уимблдона. Ее лучший результат в Лондоне — четвертьфинал в 2025-м. Дальше россиянка сыграет с Мари Бузковой.
Также в третий круг вышла Екатерина Александрова (встретится с Ивой Йович) и Анна Калинская (Белинда Бенчич).
Дмитрий Гарин