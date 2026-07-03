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Рыбакина о том, что может стать первой ракеткой мира: «Надеюсь, это скоро случится»

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над Кэти Макнелли во втором круге «Уимблдона» — 6:1, 6:2.

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Источник: Спортс‘’

— Очень довольна игрой. Я определенно прибавила по сравнению с первым матчем. Кэти -сложная соперница. Рада, что была сконцентрирована и смогла выиграть в двух сетах.

— Что сегодня получилось лучше всего?

— Думаю, сегодня было меньше невынужденных ошибок, и это радует. Подача — это то, над чем мне еще нужно работать с точки зрения процента попаданий. Но в целом все было неплохо, я довольна тем, что становится все лучше и лучше, и у меня будет еще одна возможность сыграть. Большое спасибо, что пришли. Атмосфера потрясающая.

— Ты выигрывала «Уимблдон» в 2022-м. Если все сложится удачно, ты впервые можешь стать первой ракеткой мира.

— Честно, я стараюсь об этом не думать (улыбается). Мне нужно…

— Извини.

— Мне нужно фокусироваться на каждом матче отдельно. Все соперницы очень сложные. Никогда не знаешь, в каком состоянии проснешься. Иногда приходится бороться с разными трудностями. Я просто стараюсь становиться лучше. Рада, что стало получаться. Надеюсь, это скоро случится. Если нет — буду работать дальше, — сказала Рыбакина в интервью на корте.