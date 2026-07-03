Рыбакина о том, что может стать первой ракеткой мира: «Надеюсь, это скоро случится»

— Думаю, сегодня было меньше невынужденных ошибок, и это радует. Подача — это то, над чем мне еще нужно работать с точки зрения процента попаданий. Но в целом все было неплохо, я довольна тем, что становится все лучше и лучше, и у меня будет еще одна возможность сыграть. Большое спасибо, что пришли. Атмосфера потрясающая.