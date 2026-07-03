Зверев об аллергии на траву: «На моей игре это никак не сказывается»

В целом эти два года нельзя сравнивать. В прошлом сезоне у меня было много проблем, в том числе с теннисом — я играл не лучшим образом. В этом году я приехал сюда в статусе чемпиона «Ролан Гаррос». Так что настрой совершенно другой. И уровень моей игры тоже совсем другой, — сказал Зверев на пресс-конференции.