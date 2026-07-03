Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев об аллергии на траву: «На моей игре это никак не сказывается»

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над Валентином Руайе во втором круге «Уимблдона» — 6:1, 6:3, 7:6 (3).

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Хороший матч. Думаю, сыграл довольно уверенно. В целом потерял концентрацию только в одном гейме в третьем сете, а в остальном это была очень качественная игра.

— Можете сравнить свой настрой в этом году с прошлым? И еще — как вы справляетесь с аллергией?

— Все как обычно. Немного заложен нос, но, повторюсь, я от этого не умру. На моей игре это никак не сказывается, так что все в порядке.

В целом эти два года нельзя сравнивать. В прошлом сезоне у меня было много проблем, в том числе с теннисом — я играл не лучшим образом. В этом году я приехал сюда в статусе чемпиона «Ролан Гаррос». Так что настрой совершенно другой. И уровень моей игры тоже совсем другой, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Звереву на «Уимблдоне» мешает аллергия на траву.

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше