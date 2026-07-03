Зверев об аллергии на траву: «На моей игре это никак не сказывается»

— Хороший матч. Думаю, сыграл довольно уверенно. В целом потерял концентрацию только в одном гейме в третьем сете, а в остальном это была очень качественная игра.
— Можете сравнить свой настрой в этом году с прошлым? И еще — как вы справляетесь с аллергией?
— Все как обычно. Немного заложен нос, но, повторюсь, я от этого не умру. На моей игре это никак не сказывается, так что все в порядке.
В целом эти два года нельзя сравнивать. В прошлом сезоне у меня было много проблем, в том числе с теннисом — я играл не лучшим образом. В этом году я приехал сюда в статусе чемпиона «Ролан Гаррос». Так что настрой совершенно другой. И уровень моей игры тоже совсем другой, — сказал Зверев на пресс-конференции.
Звереву на «Уимблдоне» мешает аллергия на траву.