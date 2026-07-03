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Синнер вышел в четвертый круг Уимблдона

Первая ракетка мира Синнер вышел в четвертый круг Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Дженсона Бруксби в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Бруксби занимает 81-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 2 часа 13 минут.

В четвертом круге Синнер встретится с японцем Синтаро Мотидзуки, который обыграл испанца Рафаэля Ходара (23-й номер посева) со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.

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