Синнер вышел в четвертый круг Уимблдона

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Дженсона Бруксби в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки мира, который посеян на турнире под соответствующим номером. Бруксби занимает 81-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 2 часа 13 минут.
В четвертом круге Синнер встретится с японцем Синтаро Мотидзуки, который обыграл испанца Рафаэля Ходара (23-й номер посева) со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4.
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