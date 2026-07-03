Тарпищев назвал причины ранних вылетов десяти российских теннисистов с Уимблдона

Правда, сейчас трава стала помедленнее, чем была раньше. И надо учитывать, что класс игры у многих теннисистов выровнялся. Сейчас тяжело отличить игрока, занимающего 150-е место от игрока, располагающегося на 50-м месте рейтинга. Любой может сейчас выстрелить. Наши теннисисты могли успешнее играть и пройти намного дальше и при более хорошей жеребьевке. Так что тут роль сыграло два фактора — жеребьевка и то, что мы не так хорошо играем на траве. Но страшного ничего нет, нужно двигаться дальше«, — сказал Тарпищев “СЭ”.