Тарпищев назвал причины ранних вылетов десяти российских теннисистов с Уимблдона

Десять наших игроков вылетели с Уимблдона на ранних стадиях.
"Для молодежи это объяснимо. На траве надо наиграться, прежде чем выигрывать. У нас все рождены на грунте и на харде. А трава имеет свою специфику игры, это не сразу приходит. У нас у девушек произошла смена поколений, поэтому это объяснимо. А если брать в целом историю Уимболдона, то мы его меньше всего и выигрывали здесь в силу этих причин.
Правда, сейчас трава стала помедленнее, чем была раньше. И надо учитывать, что класс игры у многих теннисистов выровнялся. Сейчас тяжело отличить игрока, занимающего 150-е место от игрока, располагающегося на 50-м месте рейтинга. Любой может сейчас выстрелить. Наши теннисисты могли успешнее играть и пройти намного дальше и при более хорошей жеребьевке. Так что тут роль сыграло два фактора — жеребьевка и то, что мы не так хорошо играем на траве. Но страшного ничего нет, нужно двигаться дальше«, — сказал Тарпищев “СЭ”.
В розыгрыше турнира остались Роман Сафиуллин, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.