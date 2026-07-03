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Арина Соболенко победила Елену Остапенко в 1/16 финала Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко со счетом 6:4, 6:4.

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Источник: AP 2024

Встреча в рамках 1/16 финала травяного турнира «Большого шлема» в Лондоне завершилась выходом первой ракетки мира в следующий раунд соревнований.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Соболенко выполнила 9 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Остапенко, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, 4 раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Латвийская спортсменка совершила 18 невынужденных ошибок против 6 у соперницы.

Букмекеры считали белорусскую теннисистку фаворитом этой встречи. На победу Соболенко предлагали коэффициент 1.25, а успех Остапенко оценивался котировкой 4.00.

В ⅛ финала турнира Соболенко встретится с японкой Наоми Осака.

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