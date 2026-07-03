Российская теннисистка Чараева сменила спортивное гражданство на армянское

Чараева родилась 27 мая 2002 года в Самаре и является мастером спорта России. В 2020 году она дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, а годом ранее сыграла в финале юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В том же 2020 году россиянка поднималась на 12-е место в юниорском рейтинге ITF.