Джокович о танце, который исполнил после победы в 3-м круге «Уимблдона»: «Судя по выражению лица дочери, получилось не слишком хорошо»

Так я общаюсь с детьми после матчей, пробую их порадовать. Я стараюсь не воспринимать такие моменты как должное. Они бывают очень редко и потому особенно ценны. Для меня огромное счастье, что мои дети уже много лет могут видеть, как я играю на Центральном корте «Уимблдона». Они уже понимают, что происходит, следят за всем. Для меня это настоящее благословение", — поделился серб на пресс-конференции после матча.