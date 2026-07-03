Джокович о танце, который исполнил после победы в 3-м круге «Уимблдона»: «Судя по выражению лица дочери, получилось не слишком хорошо»

"Вчера вечером я разговаривал с дочерью, и она показала мне несколько танцев из подростковых поп-групп. Мы попытались разучить хореографию. Не знаю… Не могу дождаться, когда вернусь домой и спрошу ее, как у меня получилось. Судя по выражению ее лица, не слишком хорошо (улыбается).
Так я общаюсь с детьми после матчей, пробую их порадовать. Я стараюсь не воспринимать такие моменты как должное. Они бывают очень редко и потому особенно ценны. Для меня огромное счастье, что мои дети уже много лет могут видеть, как я играю на Центральном корте «Уимблдона». Они уже понимают, что происходит, следят за всем. Для меня это настоящее благословение", — поделился серб на пресс-конференции после матча.
Таре, дочери Джоковича, восемь лет. В прошлом году на US Open в качестве подарка на ее день рождения 24-кратный чемпион «Больших шлемов» исполнил танец из «Кейпоп-охотницы на демонов».