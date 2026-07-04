Мотидзуки о матче с Синнером: «Для меня он знаменитость — будет странно против него играть»

— Насколько хорошо вы знаете Янника? И что думаете о перспективе сыграть с ним, вероятно, на Центральном корте?
— Лично я почти его не знаю. Для меня он просто знаменитость. Поэтому я и говорил, что будет странно против него играть.
Уверен, он будет играть очень быстро и постарается меня просто уничтожить. Поэтому я хочу сделать все, что смогу, чтобы, скажем так, немного его отвлечь. Потому что, если мы будем просто перебивать мяч через сетку, не думаю, что у меня вообще есть шансы его обыграть. Так что придется придумать что-то еще, чтобы ему было некомфортно.
— Например?
— Например, играть низко, чаще выходить к сетке. Не думаю, что он привык играть против теннисистов такого стиля. Так что посмотрим. Либо матч получится интересным, либо он просто меня уничтожит, — поделился японец на пресс-конференции.