Самсонова выбыла в третьем круге Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу чешки, которая располагается на 23-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и посеяна на турнире под 21-м номером. Самсонова является 41-й ракеткой мира. Матч продолжался 3 часа 25 минут.