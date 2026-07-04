Самсонова выбыла в третьем круге Уимблдона

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Боузковой в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу чешки, которая располагается на 23-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и посеяна на турнире под 21-м номером. Самсонова является 41-й ракеткой мира. Матч продолжался 3 часа 25 минут.
Лучшим результатом Самсоновой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2025 году.
В четвертом круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Боузкова сыграет с победительницей матча между бельгийкой Элизе Мертенс (25-й номер посева) и Еленой Рыбакиной из Казахстана (2).
В другом матче дня украинка Марта Костюк (13) победила американку Эмму Наварро (23) — 6:2, 4:6, 6:1.