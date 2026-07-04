Вторая ракетка мира Рыбакина проиграла в третьем круге Уимблдона

Рыбакиной 27 лет, она является второй ракеткой мира. В ее активе 13 титулов WTA в одиночном разряде. Спортсменка дважды побеждала на турнирах Большого шлема: на Уимблдоне (2022) и на Открытом чемпионате Австралии (2026). До июня 2018 года теннисистка представляла Россию, она является уроженкой Москвы.