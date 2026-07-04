Вторая ракетка мира Рыбакина проиграла в третьем круге Уимблдона

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла бельгийской теннисистке Элизе Мертенс в матче третьего круга Уимблдона.
Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу Мертенс, посеянной на турнире под 25-м номером. У Рыбакиной был второй номер посева. В четвертом круге Мертенс сыграет с чешкой Марией Боузковой (21-й номер посева).
Рыбакиной 27 лет, она является второй ракеткой мира. В ее активе 13 титулов WTA в одиночном разряде. Спортсменка дважды побеждала на турнирах Большого шлема: на Уимблдоне (2022) и на Открытом чемпионате Австралии (2026). До июня 2018 года теннисистка представляла Россию, она является уроженкой Москвы.
Мертенс 30 лет, она располагается на 27-й позиции мирового рейтинга в одиночном разряде. Бельгийка выиграла 10 титулов WTA в одиночных соревнованиях. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2018). В парном разряде Мертенс является третьей ракеткой мира, завоевала 24 трофея, включая победы на Открытом чемпионате Австралии (2021, 2024, 2026), Уимблдоне (2021, 2025) и Открытом чемпионате США (2019).
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующей победительницей является представительница Польши Ига Свёнтек.