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Впервые с 2019 года в 4-м круге Уимблдона не сыграет ни одна россиянка

В прошлом году до этой стадии дошли три представительницы России.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки не выступят в четвертом круге Уимблдона в одиночном разряде впервые с 2019 года.

Ранее ТАСС сообщал, что Людмила Самсонова проиграла в третьем круге чешке Марии Боузковой. После поражения Самсоновой на турнире не осталось представительниц России. В прошлом году до стадии четвертого круга дошли три российские теннисистки — Самсонова, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова.

В женском одиночном разряде на Уимблдоне выступали Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова.

У мужчин в одиночном разряде борьбу продолжают Карен Хачанов и Роман Сафиуллин, в пятницу вышедший в четвертый круг.

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