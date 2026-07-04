Сестры Уильямс снялись с парного турнира на Уимблдоне

Обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс из-за травмы колена снялась с парного турнира на Уимблдоне, где она должна была сыграть вместе с сестрой Винус.
«Я убита горем, что мне приходится сняться с парного турнира. Возможность снова выступить на соревнованиях стала для меня подарком, а возможность сыграть вместе с Винус значила для меня целый мир. Я сделала все возможное, чтобы быть готовой, но, к сожалению, мое колено не готово к игре», — написала Серена в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Шестикратные чемпионки Уимблдона в парном разряде в субботу, 4 июля, должны были сыграть вместе впервые с 2022 года. Их соперницами были колумбийка Камила Осорио и аргентинка Солана Сьерра.
44-летняя Серена Уильямс, которая возобновила карьеру летом 2026 года, 30 июня провела свой первый с 2022 года матч в одиночном разряде, уступив в первом круге Уимблдона 20-летней австралийке Майе Джойнт. В этой игре она травмировала колено.
В парном разряде сестры Уильямс были первыми ракетками мира, на счету обеих по 14 турниров «Большого шлема» и три золотые олимпийские медали.
46-летняя Винус Уильямс, семикратная победительница турниров «Большого шлема» и четырехкратная олимпийская чемпионка, карьеру не завершала, но в последние годы редко выходит на корт.