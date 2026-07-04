Сестры Уильямс снялись с парного турнира на Уимблдоне

«Я убита горем, что мне приходится сняться с парного турнира. Возможность снова выступить на соревнованиях стала для меня подарком, а возможность сыграть вместе с Винус значила для меня целый мир. Я сделала все возможное, чтобы быть готовой, но, к сожалению, мое колено не готово к игре», — написала Серена в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).