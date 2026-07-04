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Рыбакина: «Если бы я точно знала, почему это происходит, я бы сейчас не оказалась в такой ситуации»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой вылет в третьем круге Уимблдона.

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Источник: Getty Images

Вторая ракетка мира уступила бельгийке Элизе Мертенс в двух сетах — 6:7 (4:7), 1:6.

"Это не тот результат, которого я хотела. Очевидно, я совсем не довольна.

У меня было довольно много возможностей сделать брейк в первом сете. Затем я слишком легко проигрывала свою подачу, допустила много двойных ошибок, и процент попадания первой подачи был очень низким. Сегодня моя подача просто не работала.

Если бы я точно знала, почему это происходит, я бы сейчас не оказалась в такой ситуации", — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.