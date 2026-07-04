Сенсации на Уимблдоне: Рыбакина и Свентек покинули турнир в один день

В 2026 году в Лондоне от Рыбакиной ждали другого результата. После победы на Открытом чемпионате Австралии в начале года, финала тысячника в Индиан-Уэллсе и пятисотника в Штутгарте Елена провалилась на «Ролан Гаррос», вылетев во втором круге. Уимблдон был отличным шансом все исправить и даже забраться на вершину рейтинга — но теперь он упущен. Первой ракеткой мира останется белоруска Арина Соболенко.