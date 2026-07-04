Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенсации на Уимблдоне: Рыбакина и Свентек покинули турнир в один день

Проиграли в третьем круге.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина покидает Уимблдон. Вторая ракетка мира сенсационно уступила бельгийке Элисе Мертенс — 6:7 (4:7), 1:6. Не менее неожиданный результат оказался и в паре Александра Эала — Ига Свентек, в которой филиппинка обыграла действующую чемпионку турнира — 7:6 (11:9), 6:2.

В шаге от «баранки»

Трудности на Уимблдоне начались у Рыбакиной еще в первом круге — в противостоянии с француженкой Лоис Буассон она отдала второй сет со счетом 1:6. Правда, тогда Елена выиграла третью партию и вышла во второй круг, где гораздо спокойнее справилась с американкой Кэти Макнелли. Но признаки проблем уже проявились.

О Мертенс нельзя было сказать того же — бельгийка с 27-й строчки рейтинга WTA провела старт лондонского турнира намного сильнее. В первом круге она обыграла немку Лауру Зигемунд (6:2, 6:4), во втором — с «баранкой» отправила домой представительницу Узбекистана Марию Тимофееву (2:6: 6:3, 6:0). И все это на фоне парного турнира, в котором Элисе также пока идет без поражений.

В игре с Рыбакиной у Мертенс не сразу получилось забрать инициативу — до середины первого сета девушки играли на равных, дважды Елена даже выходила на брейк. Однако первой подачу соперницы забрала бельгийка, хотя удержать преимущество не смогла. В результате плотной борьбы соперницы добрались до тай-брейка, где Элисе без вопросов продемонстрировала силу — 7:6 (7:4) чуть менее чем за час.

В следующей партии Мертенс и вовсе разошлась — отдала оппонентке второй гейм, но дальше влегкую забрала четыре подряд. Рыбакина начала сопротивляться только в последний момент, когда в седьмом гейме отыгралась с 15:40, но исправить ничего не смогла. Элисе дожала и одержала сенсационную победу — 6:1 за 37 минут.

Уимблдонское невезение

В 2026 году в Лондоне от Рыбакиной ждали другого результата. После победы на Открытом чемпионате Австралии в начале года, финала тысячника в Индиан-Уэллсе и пятисотника в Штутгарте Елена провалилась на «Ролан Гаррос», вылетев во втором круге. Уимблдон был отличным шансом все исправить и даже забраться на вершину рейтинга — но теперь он упущен. Первой ракеткой мира останется белоруска Арина Соболенко.

Напомним, Рыбакина побеждала на лондонском турнире «Большого шлема» в 2022 году. По данной причине — да и в целом из-за радостного выхода во вторую неделю — Мертенс не скрывала эмоций.

«У меня вообще нет слов. Чувствую себя немного… вау. Я очень рада, что выиграла первый сет и сумела сохранить импульс. Она невероятная теннисистка, уже выигрывала Уимблдон. Это был очень сложный соперник», — призналась Элисе в интервью на корте.

В ⅛ финала бельгийку ждет чешка Мария Боузкова.

Свентек удивила

Вылет Рыбакиной стал не единственной сенсацией дня. В параллельном матче с почти аналогичным счетом выбыла ее соседка по мировому рейтингу Ига Свентек. Третья ракетка мира уступила сопернице с Филиппин Александре Эале — 6:7 (9:11), 2:6.

Для польки поражение даже больнее — она действующая чемпионка Уимблдона и провалила защиту титула в максимально неочевидный момент.

«Даже не знаю, как это описать, невероятно. Ига — феноменальная теннисистка и очень приятный человек. Я очень благодарна за возможность разделить с ней корт», — восторженно призналась Эала после победы.

Впереди у 21-летней филиппинки итальянка Ясмин Паолини. Ну, а прославленные чемпионки едут домой — в один день и с почти идентичным счетом.

Егор Сергеев

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше