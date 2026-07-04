Сенсации на Уимблдоне: Рыбакина и Свентек покинули турнир в один день

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина покидает Уимблдон. Вторая ракетка мира сенсационно уступила бельгийке Элисе Мертенс — 6:7 (4:7), 1:6. Не менее неожиданный результат оказался и в паре Александра Эала — Ига Свентек, в которой филиппинка обыграла действующую чемпионку турнира — 7:6 (11:9), 6:2.
В шаге от «баранки»
Трудности на Уимблдоне начались у Рыбакиной еще в первом круге — в противостоянии с француженкой Лоис Буассон она отдала второй сет со счетом 1:6. Правда, тогда Елена выиграла третью партию и вышла во второй круг, где гораздо спокойнее справилась с американкой Кэти Макнелли. Но признаки проблем уже проявились.
О Мертенс нельзя было сказать того же — бельгийка с 27-й строчки рейтинга WTA провела старт лондонского турнира намного сильнее. В первом круге она обыграла немку Лауру Зигемунд (6:2, 6:4), во втором — с «баранкой» отправила домой представительницу Узбекистана Марию Тимофееву (2:6: 6:3, 6:0). И все это на фоне парного турнира, в котором Элисе также пока идет без поражений.
В игре с Рыбакиной у Мертенс не сразу получилось забрать инициативу — до середины первого сета девушки играли на равных, дважды Елена даже выходила на брейк. Однако первой подачу соперницы забрала бельгийка, хотя удержать преимущество не смогла. В результате плотной борьбы соперницы добрались до тай-брейка, где Элисе без вопросов продемонстрировала силу — 7:6 (7:4) чуть менее чем за час.
В следующей партии Мертенс и вовсе разошлась — отдала оппонентке второй гейм, но дальше влегкую забрала четыре подряд. Рыбакина начала сопротивляться только в последний момент, когда в седьмом гейме отыгралась с 15:40, но исправить ничего не смогла. Элисе дожала и одержала сенсационную победу — 6:1 за 37 минут.
Уимблдонское невезение
В 2026 году в Лондоне от Рыбакиной ждали другого результата. После победы на Открытом чемпионате Австралии в начале года, финала тысячника в Индиан-Уэллсе и пятисотника в Штутгарте Елена провалилась на «Ролан Гаррос», вылетев во втором круге. Уимблдон был отличным шансом все исправить и даже забраться на вершину рейтинга — но теперь он упущен. Первой ракеткой мира останется белоруска Арина Соболенко.
«У меня вообще нет слов. Чувствую себя немного… вау. Я очень рада, что выиграла первый сет и сумела сохранить импульс. Она невероятная теннисистка, уже выигрывала Уимблдон. Это был очень сложный соперник», — призналась Элисе в интервью на корте.
В ⅛ финала бельгийку ждет чешка Мария Боузкова.
Свентек удивила
Вылет Рыбакиной стал не единственной сенсацией дня. В параллельном матче с почти аналогичным счетом выбыла ее соседка по мировому рейтингу Ига Свентек. Третья ракетка мира уступила сопернице с Филиппин Александре Эале — 6:7 (9:11), 2:6.
«Даже не знаю, как это описать, невероятно. Ига — феноменальная теннисистка и очень приятный человек. Я очень благодарна за возможность разделить с ней корт», — восторженно призналась Эала после победы.
Впереди у 21-летней филиппинки итальянка Ясмин Паолини. Ну, а прославленные чемпионки едут домой — в один день и с почти идентичным счетом.
Егор Сергеев