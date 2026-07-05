Тарпищев считает, что Хачанов вылетел с Уимблдона «из-за головы»

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Коболли в матче третьего круга Уимблдона из-за своих же ошибок, и по ходу матча не нашлось того, кто бы мог дать ему правильную подсказку. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.