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Тарпищев считает, что Хачанов вылетел с Уимблдона «из-за головы»

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в пяти сетах итальянцу Флавио Коболли.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Коболли в матче третьего круга Уимблдона из-за своих же ошибок, и по ходу матча не нашлось того, кто бы мог дать ему правильную подсказку. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2 в пользу Коболли (9-й номер посева). Хачанов был посеян на турнире под 19-м номером.

«Хачанов проиграл чисто из-за головы. Хочет обыграть на траве ударного соперника, находясь исключительно на задней линии. Надо в корт играть, — сказал Тарпищев. — Соперник тоже молодец — вытерпел. Но по уму Карен должен был выигрывать — по форме он в порядке. Просто некому подсказать было».